राहुल गांधी से बोले रघुराम राजन, भारत को जल्द खोलनी होगी अपनी अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) द्वारा शुरू की गई पहली वीडियो वार्ता सिरीज में भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ( Raghuram Rajan ) ने कहा कि भारत के पास कोरोना ( Coronavirus ) महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था ( Global Economy ) में संवाद को आकार देने का एक मौका है।

उन्होंने कहा कि भारत एक काफी बड़ा देश है, जिसकी आवाज वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुनी जाएगी।

India needs to be cleverer in lifting lockdown: Raghuram Rajan tells Rahul Gandhi



