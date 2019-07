हरेन पांड्या हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सात आरोपियों को ठहराया दोषी, दोबारा जांच की याचिका खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या हत्याकांड ( Haren Pandya murder case ) में अपना फैसला सुना दिया है। Supreme Court ने साल 2003 के इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में 7 आरोपियों को दोषी ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला gujarat government और सीबीआई की याचिका पर सुनाया है। हरेन पांड्या की 26 मार्च 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।





Supreme Court dismisses with a cost of Rs 50000, a PIL filed by Centre for Public Interest Litigation seeking a fresh, court-monitored probe in the case saying several new facts have emerged recently which required fresh investigation into the murder case. https://t.co/02tVG0lv0X