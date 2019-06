मौसम विभाग का अलर्टः दिल्ली NCR समेत देश के कई इलाकों में इस हफ्ते होगी बारिश

नई दिल्ली। देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच अब प्री मानसून हलचल कई राज्यों में देखने को मिल रही है। लंबे समय से लोग झुलसा देने वाली गर्मी से परेशान थे, जिस पर बादलों ने बूंदों की बौछार से मरहम लगाने का काम किया है। पारा लगातार बढ़ रहा था। 45 से 48 डिग्री के बीच चल रहे तापमान में ठंडी हवाओं और बारिश की एंट्री लोगों के लिए सुकून लेकर आई है। मौसम विभाग ने सोमवार को उत्तर भारत समेत कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

उत्तर भारत के इलाके में बारिश की आमद से लोगों ने राहत की सांस ली है। दरअसल चक्रवाती तूफान वायु के चलते मानसून की गति धीमी पड़ गई थी। लेकिन, अब मौसम विभाग ने एक अच्छी खबर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में अगले पांच दिन के भीतर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है।

इससे मॉनसून को उत्तर भारत की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। यानी सोमवार से शुक्रवार तक उत्तर भारत में मानसून अपनी शानदार दस्तक दे सकता है।

#Rajasthan: #Duststorm and #thundershowers with gusty winds will occur over #Alwar, #Bharatpur, Bundi, #Churu, Dausa, Dhaulpur, Hanumangarh, #Jaipur, Jhunjhunu, Karauli, Kota, Sawai Madhopur, #Sikar and #Tonk during next 5-6 hours