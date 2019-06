पीएम मोदी का विजनः 1 नेशन-1 इलेक्शन, 19 जून को ऑल पार्टी मीट में करेंगे डिस्कशन

नई दिल्ली। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला संसद सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने रविवार को संसद में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह , फारूक अब्दुल्ला, डेरेक ओ ब्रायन, अधिरंजन चौधरी, कांग्रेस के आनंद शर्मा समेत तमाम दलों के नेता पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने आगामी 19 जून को भी एक बैठक बुलाकर एक देश-एक चुनाव पर चर्चा करने के लिए सभी संसदीय पार्टियों के प्रमुखों को बुलाया है।

रविवार को सर्वदलीय बैठक को बुलाने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सोमवार से शुरू होने वाले संसद सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने के लिए सहयोग मांगा। संसद में 17वीं लोकसभा का प्रथम सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक चलेगा।

संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और कई मंत्रियों ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और गुलाम नबी आजाद (कांग्रेस) सहित विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर संसद के सुचारु संचालन में उनका सहयोग मांगा।

दरअसल सर्वदलीय बैठक के जरिये सरकार ये चाहती है कि जो विधेयक पारित कराने के लिए लंबित पड़े हैं उसका रास्ता साफ हो सके। इसके लिए ये संसद सत्र काफी महत्वपूर्ण हैं।

Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi: Prime Minister has called a meeting of Presidents of all political parties represented in Parliament on 19th June.He would like to discuss important issues including One Nation, One Election & 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi pic.twitter.com/7Q1hpzxv67

19 जून राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

वहीं, 19 जून को पीएम मोदी ने सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष जो संसद में पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी बैठक बुलाई है। इस बैठक में एक देश-एक चुनाव और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती जैसी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी।

We had a fruitful all-party meeting today, the first one after the election results and before the start of the Monsoon Session. Thankful to the leaders for their valuable suggestions. We all agreed on the smooth running of Parliament so that we can fulfil people’s aspirations. pic.twitter.com/WhERafppKr