Hyderabad में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न, राहत कार्य जारी, जानें महानगर का हाल

नई दिल्ली। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ( Hyderabad ) में इस सप्ताह के शुरुआत से ही जारी भारी बारिश ( Heavy rain ) की वजह से तबाही का आलम है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो शनिवार को सुबह से लेकर देर रात तक बारिश होने से लोगों के लिए मुसीबतों से भरा रहा। लगातार बारिश से हैदराबाद के कई इलाकों में जल जमाव ( Waterlogging ) के कारण आवामगन बुरी तरह से प्रभावित और जन जीवन अस्तव्यस्त रहा।

#WATCH: Heavy rainfall in Hyderabad triggers water logging in parts of the city; visuals from Chandrayangutta area. #Telanagana (17.10) pic.twitter.com/awqPQEWmeN