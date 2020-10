Andhra pradesh: हैदराबाद में बारिश का कहर, Himayat Sagar के 13 गेट खोले गए

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश ( Andhra pradesh ) में शुरू हुआ भारी बारिश ( Heavy Rain ) का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि राज्य के सभी जलाशय पानी से लबालब भर गए हैं। बंगाल की खाड़ी ( Bay of Bengal ) से उठे निम्न वायुदाब की वजह से तेज बारिश के बाद राज्य के अधिकांश जिलों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जानकारी के अनुसार पूर्वी गोदावरी जिले में सर आर्थर कॉटन बैराज ( Sir Arthur Cotton Barrage ) में वर्तमान में 2.91 टन पानी के भंडारण के साथ जलस्तर 44.65 फीट है। इस बैराज की क्षमता 2.93 टीएमसी है, जो 99.35 प्रतिशत तक भर गया है। गोदावरी नदी ( Godavari River )

के बेसिन के नीचे कॉटन बैराज स्थित है।

#WATCH Telangana: River Musi flows over Chaderghat New Bridge towards Malakpet in Hyderabad due to heavy rains. pic.twitter.com/y1ouZ4enCM