अमित शाह ने अधिकारियों से जाना कोरोना की मौजूदा स्थिति का हाल, 24/7 कंट्रोल रूम की स्थापना की

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Union home minister amit shah ) ने शनिवार को शीर्ष अधिकारियों की बैठक ली।

बैठक में अमित शाह ( Amit Shah ) ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कोरोना वायरस संक्रमण ( Coronavirus Infection ) के फैलावा व इंतजामों की समीक्षा की।

इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यों और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय के लिए मंत्रालय में 24/7 कंट्रोल रूम की स्थापना की।

यही नहीं बैठक में अधिकारियों की ओर से आए सुझावों के लिए शाह ने उनकी तारीफ भी की।

गौरतलब है कि, कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पिछले 24 घंटे के दौरान 957 नए केस आए हैं और 36 लोगों की मौत हुई है।

वहीं, गृह मंत्रालय के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार 20 अप्रैल 2020 से अनुमति प्रदान गतिविधियों एवं 03 May 2020 तक निषेध गतिविधियों की सूची भी जारी की गई है।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी देशवासियों को लॉकडाउन का पूरी निष्ठा से पालन करना अनिवार्य है।

कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए ही कोरोना वायरस का सहारा लिया गया है।

