जम्मू-कश्मीर: सोपोर में सुरक्षाबलों पर बड़ा आतंकी हमला, CRPF के तीन जवान शहीद

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) के बारामूला ( Baramulla ) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां सोपोर में बड़ा आतंकियों ने CRPF और पुलिस की संयुक्त नाका पार्टी पर हमला कर दिया।

इस हमले में सीआरपीएफ के तीन जवान शहीद हो गए, जबकि तीन सुरक्षकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इससे पहले शुक्रवार को आतंकियों ने पुलवामा के नेवा में सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था।

इस दौरान आतंकियों ने CRPF और पुलिस के संयुक्त कैंप पर हमला किया था। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान गोली लगने से घायल हो गया था।

#Update Three CRPF jawans have lost their lives & two other others injured in a terrorist attack in Sopore, Baramulla in Jammu & Kashmir. The area has been cordoned off & search operation is on: CRPF