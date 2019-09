नई दिल्‍ली। मंगलवार को अमरीकी अपाचे भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया। पठानकोट एयरबेस पर आयोजित कार्यक्रम में एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कहा कि अपाचे दुनिया के सबसे ज्‍यादा खतरनाक हेलीकॉप्‍टरों में से एक है। यह कई लक्ष्‍यों पर एक साथ काम करने में सक्षम है।

आईएएफ प्रमुख बीएस धनोआ ने कहा कि आज अपाचे एएच -64ई के आईएएफ फ्लीट में शामिल होने के साथ ही भारतीय वायुसेना की ताकतों में कई गुना इजाफा हुआ है। उन्‍होंने कहा कि अपाचे भारतीय वायु सेना में शामिल होने वाले हेलीकॉप्‍टरों की सीरिज में सबसे आधुनिकतम तकनीक से लैस और मारक हेलीकॉप्‍टर है।

यह दुश्‍मनों पर कहर बरपा सकता है। अपाचे फाइटर हेलीकॉप्‍टरों का संचालन करने वाला भारत दुनिया का 16 वां राष्ट्र है।

इमरान खान के उड़े होश, बीएस धनोआ आज वायुसेना में शामिल कराएंगे 8 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्‍टर

