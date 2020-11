India : कोरोना के 45,674 नए केस आए सामने, 559 की मौत

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) संक्रमण ने एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 45,674 नए केस सामने आए हैं। जबकि 559 लोगों की कोविद-19 ( COVID-19 ) की चपेट में आने की वजह से मौत होने की सूचना है। इसी के साथ इंडिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 85 लाख के पार पहुंच गया है।

With 45,674 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 85,07,754. With 559 new deaths, toll mounts to 1,26,121



Total active cases are 5,12,665 after a decrease of 3,967 in last 24 hrs.



Total cured cases are 78,68,968 with 49,082 new discharges in the last 24 hrs pic.twitter.com/SBcrl5vF5Q