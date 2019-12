भारत के जासूसी उपग्रह RISAT-2BRI1 लांचिंग की उलटी गिनती जारी, 9 ग्रह भी होंगे लांच

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से देश के अपने उन्नत जासूसी उपग्रह आरआईएसएटी-2बीआर1 और नौ विदेशी उपग्रहों के बुधवार शाम के प्रक्षेपण के लिए तैयार है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अनुसार, 10 उपग्रहों को ले जाने के लिए तैयार पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) रॉकेट की उलटी गिनती सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है।

