हैदराबाद: दिशा के पिता ने बयां किया दर्द- कठिनाइयों में कट रहा हमारा जीवन

नई दिल्ली। तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद के बाहरी इलाके में पशु चिकित्सक दिशा (काल्पनिक नाम) के साथ सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के बाद आरोपियों के एनकाउंटर से संबंधित मामले की रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को सौंप दी है।

वहीं, इस बीच दिशा के पिता ने अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। अपराधी मारे जा चुके हैं, लेकिन हम अभी भी कठिनाई भरा जीवन यापन कर रहे हैं।

गौरतलब है कि दिशा का पिता ने यह बयान सुप्रीम कोर्ट में एनएचआरसी की रिपोर्ट को सबमिट करने को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही।

