बिहार: नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ राजद का प्रदर्शन, धरने पर बैठे तेजस्वी

नई दिल्ली। बिहार में बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता सड़क पर उतरे।

इस दौरान राजद कार्यकर्ता धरने पर बैठे और उन्होंने प्रदर्शन किया। पटना में जेपी गोलंबर के पास तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में राजद के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और केंद्र की ओर से संसद में पेश नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर उन्होंने हंगामा किया।

Bihar: RJD leader Tejashwi Yadav holds protest in Patna against #CitizenshipAmendmentBill & National Register of Citizens (NRC); says, “CAB is unconstitutional. It has been clearly written in the Constitution of India that the country cannot be divided on the basis of religion." pic.twitter.com/WC5HZkg4pt

धरना स्थल पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेज प्रताप यादव सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

इस मौके पर तेजस्वी यादव ने केंद्र और बिहार सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के आधार पर नागरिकता संशोधन विधेयक है।

यादव ने जद (यू) पर निशाना साधते हुए कहा कि जद (यू) के कुछ नेता लोकसभा में इस विधेयक के पास होने के एक दिन बाद इस पर सवाल उठा रहे हैं।

यह सब उनके नाटक का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि "जद (यू) में किसी को भी नीतीश कुमार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए विधयेक का समर्थन करके समझौता किया है।"

Tejashwi Yadav, RJD: Some JDU leaders are raising questions against #CitizenshipAmendmentBill a day after it got passed in LS. It's all part of drama. Nobody in JDU has courage to go against Nitish Kumar ji. Nitish ji has compromised by supporting the Bill just to remain in power https://t.co/lT6pVwylmr pic.twitter.com/SoJwjvSM90