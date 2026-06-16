ऑपरेशन टाइगर का डर! उद्धव ठाकरे ने सांसदों के बाद बुलाई विधायकों की बैठक, आदित्य बोले- सभी 9 MP वफादार हैं

शिवसेना (यूबीटी) के कुल नौ लोकसभा सांसद हैं। बैठक में चार सांसद उद्धव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ पहुंचे, जबकि पांच सांसद ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। इसे लेकर कई तरह के कयास लग रहे हैं। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने किसी भी तरह की टूट की संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी नौ सांसद बैठक में शामिल हुए थे, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे हों या ऑनलाइन जुड़े हों। राउत ने कहा कि जो सांसद ऑनलाइन शामिल हुए, वे जल्द ही मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे।