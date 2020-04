कोरोना फैलने से रोकने के लिए एक जैसा काम कर रहे हिंदुस्तानी-अमरीकी

नई दिल्ली। भारत में 84 प्रतिशत लोग COVID-19 के खतरे से बचने के लिए अपने घरों में ही रह रहे हैं। यह बात इप्सोस के सर्वेक्षण में सामने आई है। यह सर्वेक्षण भारत सहित दुनिया के 14 देशों में किया गया है, जिसमें पाया गया है कि कुल पांच में से चार व्यक्ति कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए घरों में ही रह रहे हैं। हालांकि भारत दुनिया के तमाम मुल्कों से इस मामले में काफी पीछे है।

जापान इसका अपवाद है, जहां अधिकतर लोग घरों में बंद नहीं हैं। खुद को आइसोलेशन में रखने वाले लोगों की बात की जाए तो इस मामले में रूस, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे हैं।

भारतीय (84 प्रतिशत) खुद को एकांतवास में रखने के मामले में अमेरिका के साथ संयुक्त रूप से सातवें स्थान पर हैं। वहीं, स्पेन (95 प्रतिशत), वियतनाम (94 प्रतिशत), फ्रांस (90 प्रतिशत), ब्राजील (89 प्रतिशत), मेक्सिको (88 प्रतिशत) और रूस (85 प्रतिशत) के साथ कोरोना के प्रसार को रोकने के मामले में सबसे आगे हैं।

Ipsos poll says 4 in 5 people in 14 countries polled (including India) are staying at home, to stop spread of COVID-19: Ipsos latest Poll. Japan is the exception, where people are not locked in. The https://t.co/y4mKhOz3as pic.twitter.com/XvZvNmoeQq