कौन है Coronavirus से भारत को सुरक्षित रखने में सबसे आगे

नई दिल्ली। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे उपायों को लगातार मुहैया कराने में भारतीय रेल भारत सरकार की स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम पहल को सहायता देने के सभी प्रयास कर रही है। इस दिशा में भारतीय रेल अपने सभी जोनल रेलवे, उत्पादन इकाइयों और पीएसयू में ही रियूजेबल फेसमास्क और हैंड सैनिटाइजरों का उत्पादन कर रही है।

भारतीय रेल ने 7 अप्रैल 2020 से अपने सभी जोनल रेलवे, उत्पादन इकाइयों और पीएसयू में ही कुल 5 लाख 82 हजार 317 रियूजेबल फेसमास्क एवं 41 हजार 882 हैंड सैनिटाइजरों का उत्पादन किया है।

भारतीय रेल के कुछ जोन इसमें इसमें आगे रहे हैं। इनमें 81,008 रियूजेबल फेसकवर और 2569 हैंड सैनिटाइजरों के साथ पश्चिमी रेलवे (डब्ल्यूआर) सबसे आगे है। इसके बाद 77,995 रियूजेबल फेसकवर और 3622 लीटर हैंड सैनिटाइजर के साथ उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर), 51,961 रियूजेबल फेसकवर - 3027 लीटर हैंड सैनिटाइजर के साथ उत्तर पश्चिम रेलवे (एनडब्ल्यूआर) का नाम आता है।

