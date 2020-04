Coronavirus के खिलाफ लड़ाई में भारतीय रेलवे, रोजाना 375 आइसोलेशन बेड कर रही तैयार

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश जुटा हुआ है। भारतीय रेलवे भी इसके लिए तेजी से काम कर रही है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि रेलवे कोरोना मरीजों के लिए रोजाना 375 आइसोलेशन बेड और 1000 पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स (PPE) बना रहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे ने 2,500 डिब्बों में 40,000 आइसोलेशन बेड तैयार कर लिए हैं। रेलवे प्रतिदिन 375 आइसोलेशन बेड बना रहा हैं और यह काम देश भर में 133 स्थानों पर चल रहा है।

इससे पहले बीते मंगलवार भारतीय रेलवे ने कहा था कि वह अपने 20,000 पैंसेजर ट्रेन कोचों को क्वारंटाइन केंद्रों में तब्दील करेगी, ताकि बुरी स्थिति में 3.2 लाख से ज्यादा बेडों की व्यवस्था की जा सके। नेशनल ट्रांसपोर्टर ने कहा, "भारतीय रेलवे द्वारा निर्णय लिया गया है कि देश में क्वारंटाइन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 20,000 कोचों को क्वारंटाइन या आइसोलेशन कोच में बदला जाएगा।"

