Coronavirus: कैबिनेेट बैठक में पीएम मोदी ने दिया संकेत, 3 सप्ताह का लॉकडाउन 14 को समाप्त होने की संभावना

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार कैबिनेट की बैठक में संकेत दिया है कि कोरोना वायरस के चलते लागू तीन सप्ताह के लॉकडाउन के 14 अप्रैल को समाप्त होने की संभावना है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये आयोजित बैठक में कहा कि ऐसे क्षेत्र जो हॉटस्पॉट नहीं है, उन्हें धीरे-धीरे खोलने की योजना बनाई जानी चाहिए। पीएम मोदी ने संकेत दिया कि लॉकडाउन खोलने के लिए एक क्रमिक शुरुआत की जाएगी।

#Coronavirus के खिलाफ 5 मिनट की ताली-थाली के बाद 9 मिनट की दिवाली ने दिखाई देश की एकजुटता

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "उन्होंने (पीएम मोदी) कहा कि जहां हॉटस्पॉट्स नहीं हैं, वहां धीरे-धीरे विभागों को खोलने के लिए एक योजना बनाई जाए। उन्होंने आगे कहा कि यह संकट चिकित्सा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करता है।"

पीएम ने मंत्रियों के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके द्वारा निरंतर दिए गए सुझाव कोरोना वायरस से निपटने की रणनीति बनाने में काफी प्रभावकारी साबित हुए हैं। यह जरूरी है कि नेतागण राज्य एवं विशेषकर उन जिलों के जिला प्रशासन के साथ विस्‍तारपूर्वक संवाद करें, जो महामारी के हॉटस्पॉट हैं और इसके साथ ही वे जमीनी स्थिति से अवगत हों और आकस्मिक समस्याओं का समाधान भी प्रदान करें।

Had a fruitful interaction with the Council of Ministers today on the COVID-19 situation. Ministerial colleagues shared insightful ground-level feedback on ways to tackle Coronavirus. https://t.co/DZMBImxnPp