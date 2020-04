Coronavirus: अमित शाह बोले- कांग्रेस कर रही है ओछी राजनीति, लॉकडाउन को और सख्त करने की जरूरत

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे से लोगों को बचाने के लिए बीते 24 मार्च को पीएम मोदी ने देशभर में अगले 21 दिनों के लिए टोटल लॉकडाउन की घोषणा की। लॉकडाउन उल्लंघन की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश के कई राज्यों में लॉकडाउन को और ज्यादा सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। वहीं, उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पार्टी इस वक्त भी ओछी राजनीति कर रही है।

पीएम मोदी जुटे तैयारी में, आने वाले दो सप्ताह देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बेहद अहम

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, "गृह मंत्री ने केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को प्रभावी रूप से जिलास्तर पर लागू करने की महत्ता और कई राज्यों में लॉकडाउन को और ज्यादा सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत पर चर्चा की।"

बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा की और COVID-19 जैसी मुसीबत से निपटने के लिए उपाय खोजने पर बात की।

Under PM Modi's leadership,India’s efforts to fight coronavirus are being lauded domestically&globally. 130Cr Indians are united to defeat COVID19. Yet,Congress is playing petty politics. High time they think of national interest and stop misleading people:Home Minister Amit Shah https://t.co/lZfegAb7a6 pic.twitter.com/hJcIvWi9Fj

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में भी कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है। अभी समय की सख्त जरूरत है कि कांग्रेस को राष्ट्रीय हित के बारे में सोचना चाहिए और लोगों को गुमराह करने से बाज आना चाहिए।

शाह ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को देश ही नहीं बल्कि दुनिया में सराहा गया है। कोरोना को हराने के लिए देश का 130 करोड़ भारतीय एकजुट है।

कोरोना वायरस लॉकडाउन पर राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा का बड़ा खुलासा

गौरतलब है कि गुरुवार को CWC बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था, "जिस तरह से सरकार द्वारा कुछ घंटों की पूर्व सूचना के साथ लॉकडाउन लगाया गया था, उसने आम लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। लाखों प्रवासी श्रमिकों को परिवहन सेवाओं के अभाव में अपने गांव लौटने को मजबूर होना पड़ा। इससे कई लोग आहत हुए हैं।"

I also urge Congress govts and workers to step forward and offer their help to those families who are at extreme risk. We must take immediate measures to guarantee adequate shelter, food & medicines to as many as we can: Congress President Smt. Sonia Gandhi at the CWC meeting. pic.twitter.com/YWfhDo9U2U