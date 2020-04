Coronavirus: 5 मिनट की ताली-थाली के बाद 9 मिनट की दिवाली ने दिखाई अनेकता में एकता

नई दिल्ली। कोरोना के विश्वव्यापी कहर के बीच भारत इसके खिलाफ लड़ाई में पुरजोर ताकत लगाए हुए है। केंद्र और राज्य सरकारों समेत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगे अलग-अलग क्षेत्रों के कर्मियों ने दिन-रात एक कर दुनिया के अन्य मुल्कों की तुलना में देश को अभी तक अपेक्षाकृत काफी हद तक बचाया हुआ है। लेकिन इन सबके बीच प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बीते 22 मार्च को शाम पांच बजे पांच मिनट के लिए ताली-थाली बजाने का आह्वान करने के बाद अब रविवार 5 अप्रैल की रात नौ बजे नौ मिनट के लिए घरों के बल्ब बंद कर दीया-मोमबत्ती-मोबाइल टॉर्च जलाकर बॉलकनी-छत-दरवाजों पर आने के लिए कहा गया, तो पूरा देश इस मुहिम में आगे आ गया। पहले थाली-ताली और अब 9 मिनट की दिवाली ने एक बात तो साफ जाहिर कर दी कि देश ऐसे वक्त में एकजुटता के साथ खड़ा हुआ है।

#9baje9minute: कोरोना के खिलाफ नौ मिनट के लिए मनी दिवाली, समूचे देश में दिखी एकजुटता

इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी है और दुनिया के ज्यादातर मुल्क इससे जूझ रहे हैं। चीन के बाद इटली, इरान, अमरीका, फ्रांस में कोरोना की भयावहता का जो मंजर नजर आया है, इसे किस्मत की बात कहें या फिर एकजुट प्रयासों की भारत में अभी इसने अपना रौद्र रूप नहीं दिखाया है। देश इसके खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह से लगा हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले बीते 19 मार्च को राष्ट्र के नाम संबोधन में रविवार 22 मार्च को सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक पूरे देश में जनता कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की। इस दौरान पीएम मोदी ने पूरे देश से इसमें हिस्सा लेने के लिए कहा और खुद को इसमें शामिल दिखाने के साथ ही कोरोना वीरों के प्रति सम्मान जताने के लिए उसी दिन शाम पांच बजे पांच मिनट के लिए अपने घर की बॉलकनी-दरवाजे-छतों पर ताली-थाली बजाने का आह्वान किया।

