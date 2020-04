Coronavirus पर ICMR ने किया बड़ा खुलासा, हवा से इसके फैलने की संभावना नहीं

नई दिल्ली। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने रविवार को यह स्पष्ट कर दिया कि नोवल कोरोना वायरस हवा के जरिये फैलने वाला नहीं है। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ICMR में महामारी विज्ञान और संचारी रोगों के प्रमुख डॉ. रमन गंगाखेडकरने ने इसके लिए साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि अगर वायरस वास्तव में हवा के जरिये फैलता था, तो एक COVID-19 रोगी के सभी परिवार के सदस्यों में कोरोना वायरस फैल जाता, जब कि ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक प्रयोगों में अक्सर विपरीत राय होती है। वर्तमान में, भारत में 3374 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले हैं, जिनमें से 277 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 77 की मौत हो चुकी है।

क्यों परिजन नहीं हुए संक्रमित

डॉ. गंगाखेडकर ने कहा, "हमें यह समझना होगा कि विज्ञान में प्रयोगों के परिणामस्वरूप और इसके विरुद्ध राय होती है। लेकिन हमें एक संतुलित, साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण अपनाना होगा। उदाहरण के लिए, यदि यह संक्रमण वास्तव में हवा के जरिये फैलता था, तो COVID-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने वाले सभी लोग और विशेषरूप से उसका परिवार भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि सभी एक ही तरह के माहौल में रहे। जब रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, तो उनमें से कुछ बिना किसी को जाने कि क्या उनमें से किसी को COVID-19 है, 6-8 घंटे तक वहीं रहते हैं। इस दौरान संक्रमित व्यक्ति के नजदीक होने के बावजूद, ये सभी मरीज़ COVID-19 पॉजिटिव नहीं होते।”

