COVID-19: पोस्ट लॉकडाउन के लिए IRCTC का बड़ा फैसला, 30 अप्रैल तक ट्रेन बुकिंग रद्द की

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते देशभर में लागू 21 दिनों का लॉकडाउन आगामी 14 अप्रैल तक जारी रहना है। इसके बाद इसे बढ़ाया जाएगा या फिर खत्म कर दिया जाएगा इस बारे में तो कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन मंगलवार शाम को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने बड़ी घोषणा करते हुए इसके द्वारा संचालित ट्रेनों की बुकिंग आगामी 30 अप्रैल तक रद्द कर दीं।

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के प्रवक्ता ने मंगलवार शाम को बताया कि IRCTC ने इसके द्वारा चलाई जाने वाली ट्रेनों की बुकिंग आगामी 30 अप्रैल तक स्थगित करने का फैसला किया है।

उन्होंने आगे जानकारी दी कि फिलहाल IRCTC अब तक तीन ट्रेनें चलाती है। इनमें 2 तेजस ट्रेनें और 1 काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है।

Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) has decided to suspend bookings for trains that are run by it, till 30th April. IRCTC runs three trains as of now, 2 Tejas trains and 1 Kashi Mahakal Express: IRCTC Spokesperson pic.twitter.com/7IC2LJekws

यहां आपको बता दें कि IRCTC का फैसला सभी ट्रेनों के लिए लागू नहीं होता। 14 अप्रैल के बाद भारतीय रेलवे अपने अलग-अलग डिविजनों में ट्रेनों का परिचालन जारी रखेगा या नहीं इस बारे अभी तक दो बयान जारी किए जा चुके हैं।

इससे पहले बीते 4 अप्रैल को भारतीय रेलवे ने जानकारी दी थी, "कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में लॉकडाउन के बाद ट्रेन की जानकारी, फ्रीक्वेंसी आदि के साथ एक "बहाली योजना" पेश की गई है। यहां पर यह स्पष्ट करना है कि यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करने के बारे में ऐसी कोई योजना जारी नहीं की गई है। सभी लोगों को इस बारे में किसी भी आगे के फैसले के बारे में विधिवत सूचित किया जाएगा।"

इससे पहले 2 अप्रैल को रेलवे द्वारा जारी बयान के मुताबिक, "कुछ मीडिया रिपोर्टों ने दावा किया है कि रेलवे ने पोस्ट-लॉकडाउन अवधि के लिए आरक्षण शुरू कर दिया है। यह स्पष्ट करना है कि 14 अप्रैल के बाद की यात्रा के लिए आरक्षण कभी नहीं रोका गया और यह किसी भी नई घोषणा से संबंधित नहीं है।"

