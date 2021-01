श्रीनगर एयरपोर्ट पर 233 यात्रियों को लेकर जा रहा इंडिगो का विमान बाल-बाल बचा, बर्फ से जा टकराया

नई दिल्ली। श्रीनगर अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बुधवार को एक बड़ा हादसा टल गया। यह हादसा होते-होते तब टला जब इंडिगो का विमान रनवे पर बर्फ से टकरा गया। इस विमान में 233 यात्री सवार थे। ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे। उन्हें विमान से तुरंत उतार दिया गया। इस घटना में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस घटना पर जांच के आदेश जारी किए गए हैं।

A Srinagar-Delhi flight today was held back at Srinagar after it came in close contact with the snow accumulated adjacent to the taxi-way. Aircraft is held at Srinagar for further inspections: IndiGo airlines pic.twitter.com/7XNj6Gtibh