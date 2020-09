IPL T20: सीजन शुरू होने से पहले ही बड़े खिलाड़ी छोड़ रहे टूर्नामेंट, अब लसिथ मलिंगा भी हुए बाहर

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग ( IPL T20 ) का 13 वां सीजन अभी शुरू भी नहीं हुआ है और इस टूर्नामेंट से बड़े खिलाड़ी लगातार बाहर जा रहे हैं। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से पहले ही ये सीजन अपने तय समय से काफी देरी से शुरू हो रहा है। यही नहीं इस बार आईपीएल की ये सीजन भारत की बजाय यूएई में खेला जा रहा है। लेकिन सीजन के शुरू का जैसे-जैसे समय नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे टीमों से बड़े खिलाड़ी वापस लौट रहे हैं।

अब मुंबई इंडियन्स को भी बड़ा झटका लगा है। एमआई के के स्टार तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ( Lasith Malinga ) मौजूदा सीजन में नहीं खेल सकेंगे।

Lasith Malinga will miss this season's #Dream11IPL with Australian speedster James Pattinson replacing him.



📰 Read more 👇#OneFamily #MumbaiIndians #MI https://t.co/ZllfElMS1J