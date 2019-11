कार्टोसैट-3 के साथ 13 अमरीकी सैटैलाइट लॉन्च करेगा ISRO, देश की सीमाओं पर रहेगी पैनी नजर

नई दिल्ली। मिशन चंद्रयान-2 के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) अब तीन अर्थ ऑब्जर्वेशन या सर्विलांस सैटलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है।

जानकारी के अनुसार इसरो अपनी पहली सैटेलाइट 25 नवंबर को लॉन्च करेगा जबकि शेष 2 दिसंबर में लॉन्च की जाएंगी।

ये सैटलाइट देश की सीमाओं के लिए काफी अहम मानी जा रही हैं। ये सैटलाइट अंतरिक्ष से देश की सीमाओं पर पैनी नजर रखेंगी।

Indian Space Research Organisation (ISRO): PSLV-C47 set to launch Cartosat-3 and 13 Nanosatellites of USA from Satish Dhawan Space Centre in sriharikota at 0928 hours IST on Nov 25, 2019, subject to weather conditions. Updates will continue. pic.twitter.com/ZptTHC0VE7