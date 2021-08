Jammu Kashmir : पुलिस ने जारी की 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट, दहशत फैलाने की साजिश का हुआ खुलासा

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर ( Jammu Kashmir ) से आतंकियों ( Terrorist ) के सफाए के लिए सुरक्षाबल लगातार ऑपरेशन क्लीन चला रहे हैं। हलांकि पिछले कुछ दिनों में घाटी में आतंकियों के हौसले बुलंद हुए हैं, लेकिन सुरक्षाबल ( Security Force ) के जवान हर नापाक कोशिश का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं।

इसके तहत जम्मू-कश्मीर में दहशत फैलाने की कोशिश करने वाले आतंकियों को लगातार मार गिराया जा रहा है। इस बीच जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ऐसे ही 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों ( Most Wanted Terrorist ) की सूची जारी की है।

इस सूची में नए पुराने दोनों आतंकियों को शामिल किया गया है। घाटी में दहशत फैलाने की कोशिशों में लगे ये आतंकवादी अलग-अलग संगठनों से जुड़े हैं।

यह भी पढ़ेंः Terrorist attack in baramula : आतंकी हमले में CRPF के दो जवानों सहित 3 घायल

Top 10 targets on J&K Police list: Old terrorists- Salim Parray, Yousuf Kantroo, Abbas Sheikh, Reyaz Shetergund, Farooq Nali, Zubair Wani & Ashraf Molvi; New terrorists- Saqib Manzoor, Umer Mustaq Khandey & Wakeel Shah: Vijay Kumar, IGP Kashmir pic.twitter.com/76IK7DDylJ