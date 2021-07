भारत-चीन के बीच 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत आज, हॉट स्प्रिंग- गोगरा पर फोकस

नई दिल्ली। पिछले 14 महीने से अधिक समय से LAC पर शांति बनाए रखने के लिए भारत और चीन ( Indian China Border dispute ) के सैन्य कमांडर्स के बीच लगातार कई दौर की बातचीत हो चुकी है। इसी कड़ी में शनिवार को सैन्य कमांडर स्तर की 12वें दौर की बातचीत होगी।

भारतीय सेना और चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ( PLA ) के कोर कमांडर-रैंक के अधिकारियों के बीच बातचीत वास्तविक नियंत्रण रेखा ( LAC ) के चीनी पक्ष मोल्दो में सुबह 10.30 बजे शुरू होगी। मीटिंग के दौरान देशों के सैन्य कमांडर्स अगले दौर के डिसइंगेजमेंट पर चर्चा करेंगे।

यह भी पढ़ेंः SCO Summit: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी समकक्ष से की मुलाकात, कहा- LAC विवाद बढ़ने से रिश्ते प्रभावित

12th round of Corps Commander level talks between India and China will be held today. Official Sources said, the talks are scheduled to start at 10.30 AM at the Moldo border point on the Chinese side of the LAC in eastern #Ladakh.