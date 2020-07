Jammu-kashmir: Kulgam में सुरक्षाबलों ने 2 आतंंकियों को किया ढेर, JCO समेत 3 जवान भी घायल

नई दिल्ली। दक्षिण कश्मीर ( South Kashmir ) के कुलगाम ( Kulgam Encounter ) में सुरक्षाबलों ने एक मुठभेड़ के दौरान दो आतंकियों को मार गिराया है। जबकि मुठभेड़ अभी जारी है। जानकारी के अनुसार यहां गांव आरा ( Arrah area )में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने पूरे इलाके की घेराबंदी करते ही सर्च ऑपरेशन ( Search operation ) शुरू कर दिया। इस दौरान जब आतंकियों से आत्मसमर्पण करने को कहा गया तो उन्होंने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जिसके जवाब में सुरक्षाबलों ने भी फायरिंग की। इस तरह से कुछ ही देर में मुठभेड़ शुरू हो गई। इस गोलीबारी में सेना के JCO समेत तीन जवान भी घायल हो गए हैं। फिलहाल घायलों को 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Encounter underway at Arrah area of Kulgam. Police and security forces are on the job: Kashmir Zone Police (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/P50NBgqltS