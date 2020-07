Delh: में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने बुजुर्ग महिला को ​कार से कुचला, CCTV में कैद हुई घटना

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( National Capital Delhi ) में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां पूर्वी दिल्ली ( East Delhi ) के चिल्ला गांव ( Chilla Village in Delhi ) में पीसीआर यूनिट ( PCR Unit ) में तैनात दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) के एक सब-इंस्पेक्टर ( Delhi Police personnel ) ने शुक्रवार शाम को एक 60 वर्षीय महिला को अपनी कार से टक्कर मार दी, टक्कर इतना जोर था कि महिला कुछ दूर तक गाड़ी से खिंची चली गई। घायल महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस सब- इंपेक्टर की पहचान 56 साल के योगेंद्र के रूप में हुई है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

Galwan Valley Clash: PM Modi ने बढ़ाया घायल जवानों को हौंसला, हॉस्पिटल जाकर पूछा हाल

#WATCH Delhi: A car ran over a woman near Chilla Village in Delhi yesterday. Police say, "The accused is a Sub-Inspector; he was under the influence of alcohol at the time of incident. He has been arrested. Injured is undergoing treatment at hospital." pic.twitter.com/SfJdGQ7pHa

India-China Dispute: लद्दाख से PM Modi का China को साफ संदेश, जानें प्रधानमंत्री के संबोधन से जुड़ी 5 बड़ी बातें

पुलिस के अनुसार, दुर्घटना के समय सिपाही नशे में था और यह पूरा प्रकरण इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे ( Cctv cameras ) में कैद हो गया है। यह वीडियो सोशल मीडिया ( Video viral social media ) पर वायरल हो गया है, जिसमें महिला को ठोकर लगने के बाद बोनट से घसीटते देखा जा सकता है। वीडियो में एक आदमी महिला को रोड क्रास कराने लिए कार को रुकने का इशारा करते हुए देखा जा सकता है। जब कार को एक अन्य व्यक्ति ने रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने उसपर भी वाहन चढ़ाने का प्रयास किया।

Weather Update: मुंबई में झमाझम बारिश से बिगड़े हालात, दिल्ली—एनसीआर में गर्मी ने निकाला पसीना

Delhi Police issues clarification, the accused police personnel was not involved in the incident at Chilla village, car was being driven by an individual named Bhanu. The Delhi Police personnel was involved in another case in Gazipur y'day in which a woman was run over by a car. https://t.co/pZiptUtEr0