India-China Dispute: लद्दाख से PM Modi का China को साफ संदेश, जानें प्रधानमंत्री के संबोधन से जुड़ी 5 बड़ी बातें

नई दिल्ली। चीनी सेना के साथ पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुए हिंसक संघर्ष के 18 दिन बाद स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह लेह पहुंचे। इस संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। पीएम मोदी ने मोदी ने नीमू में पहुंचकर सेना, वायु सेना और आईटीबीपी के जवानों से बातचीत की। 11,000 फीट की ऊंचाई से देश को जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि अब विस्‍तारवादी युग की समाप्ति हो चुकी है। अब विकासवाद का समय है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि अगर 'आज भी कोई विस्तारवाद का समर्थन करता है तो वह विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट जाती हैं।

Railway Board Chairman बोले- 2023 से पटरी पर दौड़ेंगी Private Trains, 95% का परिचालन रेलवे करेगा

PM in Ladakh: Age of expansionism is over, this is the age of development



Read @ANI Story | https://t.co/AeNC6nutxP pic.twitter.com/He8C7mxrOo