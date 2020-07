Galwan Valley Clash: PM Modi ने बढ़ाया घायल जवानों को हौंसला, हॉस्पिटल जाकर पूछा हाल

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने शुक्रवार को लद्दाख ( Ladakh ) के दौरे के दौरान चीन( China ) का नाम लिए बिना उसे स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा अब विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है। सशस्त्र बलों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि विस्तारवाद का युग खत्म हो गया है, यह विकास का युग है। इतिहास गवाह रहा है कि विस्तारवादी ताकतें या तो हार गई हैं या उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

#WATCH: Earlier today, Prime Minister Narendra Modi met soldiers who were injured in #GalwanValleyClash of June 15; delivered a message to the soldiers https://t.co/kz9ugwze54