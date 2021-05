कर्नाटक: कोरोना को हराने के लिए CM बीएस येदियुरप्पा ने मांगा जन-सहयोग, 7 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन

नई दिल्ली। देश में कोरोना से कोहराम ( Coronavirus in India ) का दौर जारी है। हालांकि कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले जरूरत कम हुए हैं, लेकिन इस जानलेवा वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि राज्यों को अपने यहां जारी लॉकडाउन ( Lockdown in Karnataka ) और कर्फ्यू को बढ़ाना पड़ रहा है। इस बीच कर्नाटक सरकार ( Karnataka Government )

ने भी सात जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का एलान किया है। राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ( Karnataka CM BS Yediyurappa ) ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि हम लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक में यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि राज्य में 24 मई तक सख्त नियम लागू किए गए थे।

कोरोना की तीसरी लहर! कर्नाटक में दो महीने में 39,000 से अधिक बच्चे मिले कोरोना संक्रमित

We had a meeting with senior officials and ministers. We have taken a decision on lockdown. We had strict restrictions till 24th May. As per the opinion of experts, we are extending the strict restrictions till 7th June at 6 am: Karnataka CM BS Yediyurappa



