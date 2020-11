Karnataka : बेंगलूरु हिंसा के आरोपी रियाजुद्दीन को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। बेंगलूरु की एक अदालत ने सोमवार को डीजे हल्ली हिंसा के मामले में फरार चल रहे रियाजुद्दीन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रियाजुद्दीन पर डीजे हल्ली हिंसा के मुख्य आरोपियों को सुरक्षित पनाह देने के आरोप है। केंद्रीय अपराध शाखा बेंगलूरू ने एक बयान में बताया है कि रियाजुद्दीन पर आरोप है कि वो डीजे हल्ली हिंसा के मुख्य आरोपियों को घटना के बाद नागरहोल के पास एक फार्महाउस में ले गया था। वहां पर रियाजुद्दीन ने हिंसा के मुख्य आरोपियों को सुरक्षित रहने के लिए पनाह दिया था। इस मामले में अभी तक आरोपी फरार चल रहा था। उसे 7 नवंबर को जांच एजेंसी की एक टीम ने गिरफ्तार किया था।

Riyazuddin, absconding accused in DJ Halli violence case, was arrested on 7th Nov on charges of helping & harbouring main accused & sent to judicial custody. He had taken the accused to a farmhouse near Nagarhole & gave them shelter for a few days: Central Crime Branch #Bengaluru pic.twitter.com/PgCMvjMfO7