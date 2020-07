पूरे प्रदेश में लागू होगा Lockdown? कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री Pinarayi Vijayan ने किया खुलासा

तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में सोमवार को एक विशेष कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान विपक्षी दलों सहित विभिन्न स्तरों पर बैठकों के दौरान आम राय को ध्यान में रखते हुए केरल में राज्यव्यापी टोटल लॉकडाउन ( coronavirus lockdown ) लागू नहीं करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ( Kerala CM Pinarayi Vijayan ) ने घोषणा की कि प्रदेश में लॉकडाउन लागू नहीं किया जाएगा।

देश में रोजाना बढ़ते कोरोना मामलों के बीच आई अच्छी खबर, कम हो जाएगा जानलेवा वायरस का डर

केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने कहा, "राजनीतिक दलों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ राज्य में कोरोना वायरस के हालात के बारे में विभिन्न चर्चाएं की गईं। इस दौरान एक आम राय सामने आई कि अब पूर्ण राज्यव्यापी लॉकडाउन ( lockdown in kerala ) लागू नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन क्लस्टर्स में कड़े प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए जाने चाहिए। इसके आधार पर सरकार ने राज्य में कंपलीट लॉकडाउन नहीं करने का फैसला किया है।"

पहली बार वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य में टोटल लॉकडाउन ( Demand for complete lockdown ) लागू किए जाने के बजाय संबंधित कंटेनमेंट जोन में कोरोना वायरस को काबू में लाने के लिए कड़े उपायों को लागू करने का निर्णय लिया गया।

The COVID-19 situation in the state capital continues to be serious with seven large community clusters. A committee headed by the Chief Secretary has been asked to submit a report on whether any relaxations should be given in the existing lockdown: Kerala CM https://t.co/dOZYcWxjqm