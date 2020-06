LG Anil Baijal ने पलटा Delhi Government फैसला, अब दिल्ली को Hospitals में सबको मिलेगा इलाज

नई दिल्ली। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ( AAP Goverment ) और उपराज्यपाल अनिल बैजल ( Lieutenant Governor Anil Baijal ) में एक बार फिर से खींचतान नजर आने लगी है। ताजा मामला दिल्ली सरकार ( Delhi Goverment ) के उस फैसले से जुड़ा हुआ है, जिसको उपराज्यपाल ने पलट दिया हॅै। दरअसल, उपराज्यपाल बैजल ( LG Anil Baijal ) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ( CM Arvind Kejriwal ) उस फैसले का पलट दिया है, जिसमें दिल्ली के निजी और सरकारी अस्पतालों ( Delhi Hospitals ) में केवल दिल्ली के ही कोरोना रोगियों ( Coronavirus in Delhi ) के इलाज किए जाने की बात कही गई थी।

Delhi LG & Chairman DDMA Anil Baijal directs authorities to ensure that medical treatment is not denied to any patient on the grounds of not being a resident of Delhi. pic.twitter.com/HI3rN3fNJE