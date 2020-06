COVID-19 के मामले में Maharashtra ने China को पीछे छोडा, मरीजों की संख्या 85 हजार के पार

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का संक्रमण तेजी के साथ फैलता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ( Health Department ) के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in Maharashtra ) संक्रमण का दैनिक आंकड़ा रविवार को 10 हजार के पास पहुंच गया, जिसके बाद से यहां कोविड-19 ( COVID-19 ) संक्रमण से संक्रमित हुए लोगों की संख्या 2.46 लाख से अधिक हो गई है। वहीं, देश का सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र कोरोना वायरस ( Coronavirus Outbreak ) के मरीजों के मामले में चीन ( Coronavirus in China ) से भी आगे निकल गया है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के भीतर तीन हजार से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव ( Corona positive )

पाए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अब कोविड—19 के मरीजों की संख्या 85 हजार के पार हो चुकी है।

3007 fresh cases of #COVID19 & 91 deaths recorded in Maharashtra today, taking total number of cases to 85,975 & death toll to 3060. Number of active cases stands at 43591: Maharashtra Health Department pic.twitter.com/jW78YFggOm — ANI (@ANI) June 7, 2020

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में एक ही दिन में कोरोना वायरस के 3007 नए मामलों की पुष्टि हई है। इस आंकड़ों के साथ राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 85975 हो गई है। जबकि चीन में कोरोना के अब तक 83036 मामले ही सामने आए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर कोरोना से 91 लोगों की मौत हुई है। जबकि कोरोना के 1924 और मरीजों को हॉस्पिटलों से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अब 39314 हो गई है। हालांकि महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना के 43591 एक्टिव मामले हैं।

1421 more #COVID19 cases & 61 deaths reported in Mumbai today. Total number of cases in the city is now at 48549, including 25717 active cases, 21196 recovered and 1636 deaths: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) pic.twitter.com/YXMP7xyOFe — ANI (@ANI) June 7, 2020

अगर अकेले मुंबई की बात करें तो यहां कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले पाए गए हैं। पिछले 14 घंटे में ही मुंबई में कोरोना के 1420 नए केस निकलकर आए हैं। इसके साथ ही रविवार को मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या 48774 हो गई है। मुंबई में कोरोना से अब तक 61 लोगों की जान जा चुकी है।