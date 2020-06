Maharashtra Government ने जेलों में Social Distancing के लिए उठाया बड़ा कदम, 9671 ​कैदियों को छोड़ा

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ( Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh ) ने बताया कि हमारी सरकार ने राज्यों की जेलों ( Maharashtra Jail ) से 9671 कैदियों ( prisoners ) को रिहा किया है।

ऐसा जेलों में सोशल डिस्टेसिंग ( social distancing in jails ) बनाए रखने के लिए किया गया है। देशमुख ने बताया कि महाराष्ट्र ( Maharashtra ) की 60 जेलों में 38000 कैदी थे।

जिसमें से 9671 कैदियों को छोड़ दिया गया है, जबकि 11000 से अधिक कैदियों को इमरजेंसी पैरोल ( emergency parole ) पर रिहा करने की तैयारी की जा रही है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ( Maharashtra Goverment ) ने 24 जिलों में 31 अस्थायी जेलों की स्थापना की है।

अनिल देशमुख ने आगे बताया कि महाराष्ट्र में लगभग 3000 पुलिस कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जबकि 30 पुलिसकर्मियों इस जानलेवा वायरस की वजह से जान गवां चुके हैं।

उन्होंने कहा कि अब सरकार ने 50—55 साल की उम्र वाले पुलिसकर्मियों को सामान्य ड्यूटी देने का फैसला किया है।

जबकि 55 साल से अधिक पुलिसवालों को पेड लीव पर भेजा जा रहा है।

महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि अभिनेता सोनू सूद ने बहुत सारे प्रवासी कामगारों को उनके घरों में भेजकर अच्छा काम किया है।

मैंने नहीं सुना कि संजय राउत साहब ने क्या कहा। हम सराहना करेंगे कि जो कोई भी इस तरह की अच्छी पहल करेगा, वह सोनू सूद हो या कोई और।