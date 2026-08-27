नेपाल की बाढ़ में आणंद का एनआरआइ दंपती लापता, परिजन चिंतित

आणंद. नेपाल की बाढ़ में गुजरात के आणंद शहर का एक एनआरआइ दंपती भी लापता है। परिजन दोनों के सकुशल और सुरक्षित वापस लौटने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने विधायक, सांसद और जिला कलक्टर के समक्ष गुहार लगाकर उनकी तलाश के लिए मदद मांगी है।

मूल रूप से आणंद शहर के निवासी और पिछले 11 वर्षों से अमरीका में रह रहे बिमल पटेल (46), पत्नी जैमिनीबेन और 12 साल के पुत्र के साथ कुछ दिन पहले भारत आए हैं। दंपती अपने पुत्र को आणंद में रिश्तेदार धर्मेंद्र पटेल के घर छोड़कर 16 अगस्त को राजकोट के एक एजेंट के माध्यम से नेपाल यात्रा पर गए। नेपाल में आई भीषण बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के बीच दोनों से संपर्क टूट गया है। आणंद में रहने वाले परिजन और रिश्तेदार चिंतित हैं।