Jammu-Kashmir: Shopian में सुरक्षाबलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, Encounter में 5 आतंकियों को किया ढेर

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) में रविवार को सेना के हाथ बड़ी सफलता लगी है। यहां शोपियां ( Shopian ) जिले में सुरक्षाबलों ने एक मुठभेड़ ( Shopian Encounter ) में पांच आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जानकारी के अनुसार, सुरक्षाबलों को शोपियां के रेबन गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना मिली थी। रविवार सुबह सेना और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा गांव में घेराव किया गया। जैसे ही सुरक्षाबल आतंकवादियों के छिपे होने की जगह पर पहुंचे, आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। मारे गए आतंकवादियों की पहचान का पता लगाया जा रहा है।

J&K: Joint troops of 178 battalion of Central Reserve Police Force, Rashtriya Rifles&Special Operation Group at Zainapora launched a cordon&search operation in Shopian. An encounter broke out between the troops&terrorists. Encounter underway.(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/hegYTmo2HL

आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को राजौरी जिले में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मेलारी गांव में आतंकवादियों के एक समूह के छिपे होने की खुफिया जानकारी के आधार पर राष्ट्रीय राइफल्स के सैनिकों, स्थानीय पुलिस के विशेष अभियान समूह और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों की टुकड़ी ने गुरुवार देर रात तलाशी अभियान चलाया था। जिस स्थान में आतंकी छिपे हुए थे, जैसे ही वहां सुरक्षाबल पहुंचे उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी और मुठभेड़ शुरू हो गई। जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया है। मारे गए आतंकी के पास से एक एक-47 राइफल और चार बम बरामद हुए।

Terrorists opened fire when we started a search operation today morning. In retaliatory fire, five terrorists including two commanders were killed. No collateral damage has occurred during the operation: Vijay Kumar, Inspector General of Police, Kashmir Zone (2/2) https://t.co/3QZtINtLhK