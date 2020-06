Weather Forecast: Monsoon ने पकड़ी तेज गति, देश के इन हिस्सों में बारिश की संभावना

नई दिल्ली। इस बार मौसम ( weather update ) की मिचौली ने सबको हैरान करके रखा हुआ है। ऐसा शायद पहली बार है, जब लगभग पूरी गर्मियां तेज हवाओं, बारिश और आंधी के बीच निकली जा रही है। वहीं, मौसम विभाग के क्षेत्रीय विशिष्ट विज्ञान ( Weather Department ) केंद्र ने मानसून ( Monsoon 2020 ) का तेज गति के साथ आने का संकेत दिया है। मौसम विभाग ( IMD ) के अनुसार मध्य अरब सागर ( Central arabian sea ) के कुछ भागों में दक्षिण-पश्चिम मानसून ( Southwest monsoon ) के लिए अनुकूल स्थितियां बन रही हैं, जो देश के कई हिस्सों में बारिश ( Rain in India) संभावनाओं को प्रबल करती हैं। आपको बता दें कि इस बार जून में भी तापमान 40 डिग्री के नीचे ही बना रहा है।

Conditions becoming favourable for advance of Southwest Monsoon into some more parts of Central Arabian Sea,Goa, Konkan,Karnataka, coastal Andhra Pradesh,Rayalaseema,central&north Bay of Bengal&parts of Northeast during next 2-3 days: Regional Specialized Meteorological Center pic.twitter.com/HuxmBQyBaR