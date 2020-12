क्या PM उज्जवल योजना के तहत मिल रहा 1 लाख का लोन? जानें सच्चाई

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसी ख़बरें वायरल होती रहती हैं, जिनपर यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी ही एक खबर इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल, फेसबुक, व्हाटअप समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन दिनों प्रधानमंत्री उज्जवल योजना के नाम का एक अप्रूवल लेटर वायरल हो रहा है।

इस लेटर में दावा किया जा रहा है कि उज्जवल फाइनेंस योजना के तहत मोदी सरकार लोगों को एक लाख रुपये का लोन दे रही है, जिसकी ब्याज दर 8 फीसदी है। लेटर के मुताबिक इस राशि को भरने के लिए सरकार दो साल का समय भी दे रही है। जिसे आप हर महीने 4,523 रुपये की EMI के तहत भी अदा कर सकते हैं। लेटर में ये भी लिखा है कि इसके लिए आपको 3,200 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क के तौर पर देने होते हैं। ये पैसे देने के कुछ दिन बाद ही आपके खाते में एक लाख रुपए आ जाएंगे।

An approval letter allegedly issued under 'Pradhan Mantri Ujjawal Finance Yojana' is granting a loan and requesting a payment of ₹3,200 on the pretext of processing fee.#PIBFactCheck: This letter is #Fake. No such scheme is run by the Government of India. pic.twitter.com/3Q23Rf5kGd