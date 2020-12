केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव का बयान, कोरोना वैक्सीन के उपयोग की आपात मंजूरी दी जा सकती है

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सचिव राजेश भूषण के अनुसार टीकाकरण केवल एक राज्य या केंद्र की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, इसमें लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सभी वैक्सीन निर्माता दवा कंपनियों के साथ बात की है। भारत में छह वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है।

