महाराष्ट्र: बीते 24 घंटे में 62,919 मरीज हुए कोरोना संक्रमित, 828 की मौत

मुंबई। देश में तेजी के साथ बड़ते कोरोना संक्रमण के मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी है। कोरोना की दूसरी लहर से सबसे अधिक प्रभावत महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। शुक्रवार को महाराष्ट्र में 62,919 नए मामले सामने आए हैं। रात के करीब 10 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 828 मरीजों की मौत हुई है। वहीं इसी समयावधि में 69,710 मरीज ठीक हुए हैं।

इससे पहले राज्य में गुरुवार को 66,159 नए मामले सामने आए थे, जबकि 771 मरीजों की मौत हुई थी। वहीं बुधवार को 63,309 लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे और 985 मरीजों की मौत हुई थी। यह एक दिन में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

राज्य में मंगलवार को 66 हजार 358 नए केस आए थे और 895 मरीजों की मौत हुई थी। इससे पहले सोमवार को 48,700 नए मामलों की पुष्टि हुई थी, जबकि 524 मरीजों की मौत हुई थी। बता दें कि महाराष्ट्र में 18 अप्रैल को एक दिन में सबसे अधिक 68,631 मामले सामने आए थे।

