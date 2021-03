महाराष्ट्र में कोरोना के 31,643 नए मामले, लॉकडाउन लागू करने पर विचार कर रही सरकार

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। सोमवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 31,643 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक, राज्य में अब कोरोना संक्रमण पहले के मुकाबले बढऩे लगा है। बीते 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से और 102 लोगों की मौत भी हुई। हालांकि इस दौरान 20,854 लोग ठीक होकर अपनी घरों को लौट गए हैं।

