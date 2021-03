महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 40 हजार से ज्यादा नए केस मिले

नई दिल्ली। देश में कोविड-19 के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन अभियान के बीच कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब का है। यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। अकेले महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे में 40 हजार से अधिक केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में बीते एक दिन में 40,414 नए केस दर्ज किए गए हैं। जबकि इस दौरान 108 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि 17,874 लोग कोरोना को हराकर अपने घरों को लौट चुके हैं।

महाराष्ट्र एक नजर—

कुल केस : 2,71,3875

कुल डिस्चार्ज केस: 2,33,2453

कुल सक्रिय केस: 3,25,901

कुल मौत : 54,181

