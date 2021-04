महाराष्ट्र में 50 हजार के पास पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, 24 घंटे में 277 मौत

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस अब विकराल रूप धारण कर चुका है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए कोरोना के आंकड़ों ने उद्धव सरकार की टेंशन बढ़ा दी। रिपोर्ट में बताया कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना के 49,447 केस सामने आए हैं। इस दौरान 37,821 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर लौट गए हैं।

