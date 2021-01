Fog ने लगाया रफ्तार पर ब्रेक, कई ट्रेनें लेट तो कुछ हुईं रद्द, उड़ानों पर भी पड़ा असर

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( Weather Update ) लगातार बदल रहा है।खास तौर पर उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का का सितम जारी है। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के ज्यादा इलाकों में घरे कोहरे का अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली में फॉग ( Fog )लोगों की मुश्किल बढ़ा सकता है।

कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कई ट्रेनें ( Train Late ) और फ्लाइट ( Flight ) घने कोहरे के चलते या तो लेट रही चल रही हैं या फिर रद्द कर दी गई हैं। फॉग का सीधा असर यातायात पर देखने को मिल रहा है। आप भी अगर यात्रा की योजना बना रहें तो एक बार फिर जान लें कि कौनसी ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कौन सी रद्द हो चुकी हैं।

14 trains are running late in the Northern Railway region, due to fog.