Weather Forecast: सर्दी ने तोड़ा 30 वर्षों का रिकॉर्ड, दिल्ली में कोहरा बढ़ाएगा मुश्किल

नई दिल्ली। मौसम लगातार करवट ( weather update ) ले रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी ( Snowfall ) के बाद अब तापमान में आ रही गिरावट लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा रही है। जम्मू-कश्मीर में जोरदार बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में जबरदस्त ठिठुरन बढ़ा दी है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान ने पिछले 30 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है

वहीं राजधानी दिल्ली में भी हाड़ कंपाने वाली सर्दी पड़ रही है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक घना कोहरा राजधानीवासियों को लिए मुश्किल बढ़ा सकता है।

All India Weather forecast & Warning video based on 08:30 hours IST of 14-01-2021 pic.twitter.com/gOSlS67Qei