नई दिल्ली। देश के सबसे अमीर उद्योगपति और रिलांयस इंडस्ट्री के मालिक के लिए 2020 जाते-जाते और भी बेहद खास बन गया है। दरअसल, इसी महीने मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी की पत्नी श्लोका अंबानी ने एक बेटे को जन्म दिया था। अब अंबानी परिवार ने बेटे के नामकरण कर दिया है। मुकेश अंबानी ने अपने पोते का नाम ‘पृथ्वी’ आकाश अंबानी रखा है।

बच्चे के नामकरण के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। कई लोग तो बच्चे के ‘पृथ्वी’ के नाम पर चटकारे भी ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि एंटीलिया में ‘धरती- आकाश’ का मिलन हो गया है। जानकारी के लिए बता दें एंटीलिया अंबानी परिवार के घर का नाम है।

So , #Antilia will be the first place , where earth and sky will meet.#Aakashambani#prithviambani