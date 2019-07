भारी बारिश ने रोकी मुंबई की रफ्तार: कई ट्रेनें रद्द, हाई टाइड का अलर्ट जारी

नई दिल्ली। मानसून की दस्तक ( Mumbai Weather ) के साथ ही महाराष्ट्र में बारिश ( Rain In Maharashtra ) का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। मुंबई में तो हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बारिश के चलते यहां के मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिसके चलते रेल यातायात भी खासा प्रभावित हुआ है।

मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश के कारण पूरा जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने आज हाई टाइड ( High Tide in Mumbai ) और कल भी महानगर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

मुंबई में बारिश का कहर जारी है। बारिश के कारण जहां सड़कों पर तालाब जैसी स्थिति बन गई है। वहीं रेलवे ट्रैक भी पानी से भर गए हैं। इस बीच एक मालगाड़ी के भी पटरी से उतरने की खबर सामने आई है।

इसके चलते मुंबई में रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है जबकि कुछ रेलगाड़ियां के मार्ग बदले गए हैं। यही नहीं कुछ ट्रेनें लेट भी हुई हैं।

जम्मू-कश्मीर: किश्तवाड़ बस हादसे में अब तक 35 यात्रियों की मौत, PM मोदी और गृह मंत्री ने जताया दुख

Mumbai: Railway tracks submerged between Sion railway station and Matunga railway station following heavy rainfall in parts of Maharashtra. pic.twitter.com/YMvZMGXQUR